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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER: Yolcu otobüsü bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı!

        Ankara'da, sürücüsünün rahatsızlanması sebebiyle kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada aralarında şoför ve hostesinde bulunduğu 5'i ağır toplam 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:58
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        Bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı!
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        Ankara'da kaza, sabah 06.35 sıralarında Gölbaşı ilçesi Konya- Ankara Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        Alınan bilgilere göre, Adana-Ankara seferini gerçekleştiren şehirlerarası yolcu otobüsün sürücüsü E.U.’nun (49) rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

        5'İ AĞIR, 16 YARALI VAR

        İHA'daki habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında sürücü E.U. ile görevli hostes kadın M.Y.’nin bulunduğu 5’i ağır toplam 16 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

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        OTOBÜSTE 32 KİŞİ BULUNUYORDU

        Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, 'AS Adana' firmasına ait otobüste sürücü ve hostes ile birlikte toplam 32 kişi öğrenildi.

        "GEÇEN YIL DA BURADA KAZA OLMUŞTU"

        Olayın tanıklarından Hüseyin Alan, "Otobüs Konya istikametinden geliyormuş. Sanırım şoför uyuya kalmış. Geldiğimizde kaza olmuştu. Şoför belki de rahatsızlandı. 15 kişinin yaralandığını söylediler. İçlerinde ağır yaralılar da varmış. Geçen senede böyle bir kaza olmuştu burada.

        Zaman zaman bu tür kazalar yaşanıyor. Geldiğimizde ambulanslar buradaydı. Belediye otobüsü şoförü kazayı görüp ilk müdahaleyi yapmış. Birkaç kişiyi çıkarmışlar araçtan. Ekipler müdahalelerde bulunup yaralıları hastaneye götürmüş" dedi.

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        #ankara kaza
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