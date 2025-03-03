Ankara'da kaza, sabah 06.35 sıralarında Gölbaşı ilçesi Konya- Ankara Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Adana-Ankara seferini gerçekleştiren şehirlerarası yolcu otobüsün sürücüsü E.U.’nun (49) rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

5'İ AĞIR, 16 YARALI VAR İHA'daki habere göre kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aralarında sürücü E.U. ile görevli hostes kadın M.Y.’nin bulunduğu 5’i ağır toplam 16 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. REKLAM

OTOBÜSTE 32 KİŞİ BULUNUYORDU Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, 'AS Adana' firmasına ait otobüste sürücü ve hostes ile birlikte toplam 32 kişi öğrenildi.