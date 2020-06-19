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HaberlerGündemSon dakika haberler... Hava destekli uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama!
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Hava destekli 'torbacı' operasyonunda; 30 tutuklama!

Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinden 30'u tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Osmaniye
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Haziran günü kent genelinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kızılelma 80' operasyonu düzenledi.

DHA'nın haberine göre, 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu daha önceden belirlenen 40 adrese 200 polis ile eş zamanlı yapılan hava destekli baskında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda ise 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram bonzai, 35 yeşil reçete hap ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 38 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 38 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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