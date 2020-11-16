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Son dakika haberler... 15 yaşındaki çocuğa darp olayında şüpheliler ve iş yeri ile ilgili flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin kameralara yansımasının ardından, gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikçe serbest bırakılmasına itiraz etti. Kağıthane Belediyesi ise, "İlçemizde yaşanan ve vicdanları sızlatan 15 yaşında çocuğa şiddet olayına karşı kayıtsız kalamazdık. Olayın yaşandığı iş yerini mühürledik" açıklamasında bulundu

Son dakika haberleri: 15 yaşındaki çocuğa darp olayında flaş gelişme! - Haberler
15 yaşındaki çocuğa darp olayında flaş gelişme!
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HABERTURK.COM / İHA

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir iş yerinde yaşandı. İddialara göre 8 yaşındayken 2’nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren Enes Y. (15) çalıştığı yerde şiddet ve işkenceye maruz kaldı.

İHA'nın haberine göre, çırak olarak görev yaptığı yerde Yücel B.’nin (30) uyguladığı şiddet nedeniyle Enes Y.’nin elinde ve kollarında kesik ile yanık izleri meydana geldi.

Kameraya yansıyan şiddet anlarının ortaya çıkması ile beraber, şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın yazısında, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiyi darp edip, bu hususu kameraya aldıkları, mağdurun ısrarla söz konusu yara berelerin şüpheli Yücel B. tarafından gerçekleştiğini belirttiği kaydedildi.

İtiraz yazısında, diğer şüpheli Bayram Samet K.’nın videoyu çekerken, “evet Yücel abi devam et. Bu böyle bitmez” diyerek şüpheli Yücel B.’nin, mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu ifade edildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunun anlatıldığı yazıda, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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