Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberleri... 17 yaşındaki katil zanlısı: "O öldürmeden ben öldürdüm!"
ABONE OL

17 yaşındaki katil zanlısı: "O öldürmeden ben öldürdüm!"

Adana'da minibüs şoförü Mehmet Soydan'ı (30),direksiyon başında başına tabancayla ateş ederek öldüren ve yakalanan A.Ş. (17),cinayetin gerekçesini ifadesinde açıkladı. A.Ş., Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dedi

silahla öldürdü
DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, 8 Mart günü yolcu minibüsüne binen bir genç, tabancayla şoför Mehmet Soydan'a art arda ateş etti. Başına 4 kurşun isabet eden Soydan kanlar içinde kalırken, saldırgan, üzerindeki montu ve tabancayı bir iş yerinin önüne bıraktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ardından da olay yerinden geçen başka bir minibüse binerek kaçtı. Minibüste büyük korku ve panik yaşayan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mehmet Soydan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SOYDAN'IN AMCASINI ÖLDÜRECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, zanlının A.Ş., olduğunu belirledi. Ekiplerin takibi sonucu cinayetin ardından kaçan A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.Ş.'nin, ilk ifadesinde Soydan'ın amcasını öldüreceğini ileri sürüp, "O öldürmeden ben onu öldürdüm" dediği öğrenildi. A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Palu Ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı: "Ceset yok ama cinayet var"
GÜNDEM'Ceset yok ama cinayet var'
Konya'da fırtına yıktı geçti! Okullar tatil edildi
GÜNDEMKonya'da fırtına yıktı, geçti!
Son dakika haberi! Metin Topuz için 15 yıla kadar hapis istemi
GÜNDEMMetin Topuz için 15 yıla kadar hapis istemi
Son dakika haberleri... Ölen kedisine son bakış!
GÜNDEMÖlen kedisine öyle bir baktı ki!
Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu!
GÜNDEMFırtına kâbusu!
Son dakika haberler...Kastamonu'da korkunç yangın: 1 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMKuru ot faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı!
Son dakika haberi: Ali Babacan DEVA Partisi'ni kurdu! İşte logosu ve kurucular kurulu listesi
GÜNDEMAli Babacan DEVA Partisi'ni kurdu
Son dakika haberler...Taksim'de sinir krizine yol açan taciz iddiası!
GÜNDEMTaksim'de sinir krizine yol açan taciz iddiası!
Son dakika haberler! Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi ilçeyi karıştırdı
GÜNDEMCami yıkımında çıktı, ilçe karıştı
DEVA partisinin logosu bu mu?
GÜNDEMDEVA partisinin logosu bu mu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X