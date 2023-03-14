2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi!

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu (47), iş yeri sahibi Mustafa Tonka (43) ve arkadaşı Ercan Ocakdan (45) ile tartışmaya başladı.

İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KENDİSİNİ ÇATI KATINA KİLİTLEDİ Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti. Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.