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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi! - Günün öne çıkan haberleri
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2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi!

Ordu'nun Ünye ilçesinde 47 yaşındaki Selami Okuyucu, tartıştığı Mustafa Tonka ile arkadaşı Ercan Ocakdan'ı tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, olayın yaşandığı binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu

Son dakika haberleri: 2 kişiyi vurup kendisini çatıya kilitledi! - Günün öne çıkan haberleri
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DHA

Ordu'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu (47), iş yeri sahibi Mustafa Tonka (43) ve arkadaşı Ercan Ocakdan (45) ile tartışmaya başladı.

İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KENDİSİNİ ÇATI KATINA KİLİTLEDİ

Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

ŞİŞME YATAĞA ATEŞ ETTİ

Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti. Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.

14 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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