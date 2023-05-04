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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi Hülya'yı sokakta katletmişti! Cezası belli oldu! - Öne çıkan haberler
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3 çocuk annesi Hülya'yı sokakta katletmişti! Cezası belli oldu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşi, 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya Alkan'ı sokakta av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihara teşebbüs eden 40 yaşındaki Ali Alkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberleri: 3 çocuk annesi Hülya'yı sokakta katletmişti! Cezası belli oldu! - Öne çıkan haberler
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AA

Manisa'da, 17 Kasım 2022'de, Ali Alkan (40), üç çocuğunun annesi eski eşi Hülya Alkan'ı (35) av tüfeğiyle öldürmüş ardından aynı silahla intihara teşebbüs etmişti.

KISA SÜRE ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

AA'da yer alan habere göre Ali Alkan ile Hülya Alkan'ın olaydan bir süre önce boşandıkları, akraba oldukları için de Hülya Alkan'ın aynı soyadını taşımaya devam ettiği öğrenilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanan Ali Alkan hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Alkan, taraf avukatları, maktul Hülya Alkan'ın anne ve babası katıldı. Duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından savcı mütalaasını sundu. Daha sonra söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin beraatini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

"KEŞKE YAŞANMASIYDI, PİŞMANIM"

Sanık Ali Alkan da olaydan pişmanlık duyduğunu belirtti. Eşinin kendisinden boşanmayı düşünmediğini savunan sanık, "Annesi aklına boşanmayı sokarak yuvamızın yıkılmasına neden oldu. Keşke yaşanmasaydı, pişmanım." dedi. Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme başkanı, sanık Ali Alkan'ın daha önce de boşandığı eşine, "Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, Ali Alkan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"GÜN IŞIĞI GÖRMESİN"

Maktul Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, duruşmanın ardından gazetecilere, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Acısının hiçbir zaman hafiflemediğini dile getiren Alkan, "Torunlarım huzur içinde büyüyecek. Onların da istediği buydu. 'Ebediyen çıkmasın, gün ışığı görmesin' dedi çocuklarım." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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