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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: 6 kişinin ölümüne sebep olmuş! | Son dakika haberleri

        6 kişinin ölümüne sebep olmuş! Sahte kimlikle yakalandı!

        İstanbul'da, sahte içki üretip piyasaya süren ve 6 kişinin ölümüne ilişkin farklı yerlerde görülen davalar kapsamında "kasten öldürme" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 araması bulunan M.A.T., ağabeyine ait sahte kimlikle yakalandı. Zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 07:48 Güncelleme: 26.07.2024 - 07:48
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        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkilerin ele geçirilmesi ve bunları üretenlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı.

        PİYASAYA SÜREN İSİM SAPTANDI

        AA'da yer alan habere göre ekiplerce, 5 günde düzenlenen operasyonlarda 6 ton alkollü sıvı ele geçirildi. Bu sıvıları üreten şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmada, ürettiği sahte içkiyi İstanbul genelinde piyasaya süren kişinin M.A.T. olduğu belirlendi.

        15 SUÇTAN ARANIYORMUŞ

        Daha önce de alkollü içki kaçakçılığı suçu kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüphelinin, polis tarafından 15 suçtan arandığı anlaşıldı.

        6 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

        Denetim ve uygulamalardan ağabeyi adına düzenlenen sahte kimlik kullanarak kaçmaya çalışan şüphelinin Esenyurt ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla M.A.T'yi yakaladı.

        5 ARAMASI VARDI TUTUKLANDI

        Şüphelinin 2020-2022 yılları arasında sahte içkiden hayatını kaybeden 6 kişinin ölümüne ilişkin farklı yerlerde görülen davalar kapsamında "kasten öldürme" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından 5 araması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        #istanbul
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