İHA

Erzincan Geçit Gazi Mahallesi'nde dün gece yarısı insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen Ş.A., minibüsle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak şarampolde durdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik ve 112 ekipleri, aşırı alkol dolayısıyla sızan sürücüyü güçlükle uyandırdı.

ÖNCE TEDBİR ALINDI

İHA'da yer alan habere göre aracın şarampolden devrilme riskine karşı olay yerine çağrılan çekicinin halatlarıyla araç güvene alındı. Daha sonra ise aracın kapılarını açan ekipler alkol dolayısıyla sızan sürücü Ş.A.’yı uyandırmada güçlük çekti. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan güçlükle inen sürücü 112 ekiplerinin hastaneye götürmesini kabul etmedi.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre aracının başından ayrılmak istemeyen sürücü ile çevredeki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Daha sonra ise sürücü olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Direksiyon başında sızıp kalan Ş.A’nın kullandığı araçta ise boş alkol şişeleri tespit edildi. Öte yandan sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.