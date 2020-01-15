Harry ile Meghan’ın marka değeri 500 milyon sterlin

İHA

Ankara Kızılay Meydanı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, "Yarışalım mı?" teklifini reddeden diğer araçtaki kişilerle kavga etti. Akılmaz olay kameralara yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Ankara Kızılay Meydanı'nda gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta otomobili ile bekleyen Muhammet B., aracın camını açarak yanlarında bulunan aracın sürücüsü Ercan Ö.'ye "Yarışalım mı?" diye sordu. Olumsuz yanıt alan Muhammet B. ve yanındaki arkadaşı Oğuzhan K., yarışmak istedikleri aracın yanına giderek içeride bulunan Mehmet Y. ve Ercan Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 4 kişi birbirine girdi. Bir süre kavga eden kişilerden Mehmet Y. ise plakalı otomobilin camını tekme atarak kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları ayırdı. Alkollü olduklarını kabul eden ve bu şekilde otomobil kullandıklarını belirten sürücüler, yakınlarından yardım istedi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.