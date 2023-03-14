Beste 28 yaşındaydı! Çarpan sürücü alkollü çıktı!

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DHA

Tekirdağ'da kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

TIR'I SOLLAMAK İÇİN SOL ŞERİDE GEÇTİ DHA'da yer alan habere göre Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur (28) yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR'ı geçmek için sol şeride geçti.

ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI Bu sırada arkasından hızla gelen Uğur Can Yıldırım (26) yönetimindeki otomobil, Atakur'un aracına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ Otomobil demir yığını haline dönüştü. Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLİNDE BİRA KUTULARI BULUNDU Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur Can Yıldırım'ın yapılan kontrolünde 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilinde bira kutuları da bulunan Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.