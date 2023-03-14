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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Beste 28 yaşındaydı! Çarpan sürücü alkollü çıktı!
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Beste 28 yaşındaydı! Çarpan sürücü alkollü çıktı!

Tekirdağ'da, TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu refüjdeki yön tabelasına çarparak hayatını kaybeden otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Beste Atakur, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Atakur'un, aracına çarpan ve otomobilinde bira kutuları bulunan, yapılan kontrolde ise 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 26 yaşındaki Uğurcan Yıldırım tutuklandı

Son dakika haberleri: Beste 28 yaşındaydı! Çarpan sürücü alkollü çıktı!
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DHA

Tekirdağ'da kaza, önceki gün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

TIR'I SOLLAMAK İÇİN SOL ŞERİDE GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur (28) yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR'ı geçmek için sol şeride geçti.

ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI

Bu sırada arkasından hızla gelen Uğur Can Yıldırım (26) yönetimindeki otomobil, Atakur'un aracına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil demir yığını haline dönüştü. Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLİNDE BİRA KUTULARI BULUNDU

Polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Uğur Can Yıldırım'ın yapılan kontrolünde 0.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobilinde bira kutuları da bulunan Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren ve Tekirdağ'da bir sigorta şirketinde çalışan Beste Atakur için Tekirdağ Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Beste'nin annesi Özlem Atakur, ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenazede, Beste'nin arkadaşları gözyaşları döktü. Cenaze namazının ardından Beste Atakur, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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