Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili konular ele alındığı ifade edildi.
ÖZBEKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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