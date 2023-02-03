Doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kocaeli'ndeki doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!
ABONE OL

Doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın 3'üncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Hanım Altınkaynak ile 41 yaşındaki oğlu Mikdat Çebi tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kocaeli'ndeki doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!
DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde olay 22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100´üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında meydana geldi.

VANAYI AÇIP ATEŞ YAKTI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi´nin (41) doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.

ANNE İLE OĞLU 1 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesi Hanım Altınkaynak (65) ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak önceki gün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Hanım Altınkaynak´ın cenazesi dün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

OĞLU BUGÜN DEFNEDİLECEK

Miktad Çebi´nin cenazesi ise bugün kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma namazı kılınış anlatımı! Diyanet ile cuma namazı kılınır, kaç rekat, farz mıdır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunuyor?
GÜNDEM Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı
ÇOK KUVVETLİ! Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak yağmur alarmı - Hava durumu
GÜNDEM Kar ve sağanak yağmur alarmı
AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
GÜNDEM AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı ...
Kayseri'de yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
GÜNDEM Yürüyen merdivenden düşen yaşlı adam öldü
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama
GÜNDEM Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na atama
Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
GÜNDEM Kosova Başbakanı Kurti, Türkiye'yi ziyaret edecek
Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam! 3 Şubat 2023 Cuma Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?
GÜNDEM Akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam!
Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
GÜNDEM Bitlis'te kar ve tipide mahsur kalan 20 araç ...
İstanbul'a kar hangi günler yağacak, okullar tatil olacak mı? Uzman isim duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 20 santimi bulacak!
GÜNDEM İstanbul'a kar heyecanı! "İstanbul'da kar kalınlığı ...
EKPSS tercih sonuçları 2023! EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM 2023 EKPSS tercih sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.