Doğalgaz patlaması anne ile oğlunun sonu oldu!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde olay 22 Ocak tarihinde Kavaklı Mahallesi 100´üncü Sokak'ta bir binanın üçüncü katında meydana geldi.
VANAYI AÇIP ATEŞ YAKTI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre intihar etmek isteyen Mikdat Çebi´nin (41) doğalgaz vanalarını açıp ateş yakması patlamaya neden oldu.
ANNE İLE OĞLU 1 GÜN ARAYLA ÖLDÜ
Patlama nedeniyle evde bulunan Mikdat Çebi ve annesi Hanım Altınkaynak (65) ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´nde tedavisi devam eden Hanım Altınkaynak önceki gün akşam saatlerinde, oğlu Mikdat Çebi ise dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
ANNE DÜN TOPRAĞA VERİLDİ
Hanım Altınkaynak´ın cenazesi dün kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.
OĞLU BUGÜN DEFNEDİLECEK
Miktad Çebi´nin cenazesi ise bugün kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.
YORUMLAR