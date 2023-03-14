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DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde olay, 21 Temmuz 2022'de Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Yakup Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği eşi Birgül Göksu´yu çıkan tartışmada 12 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

KANLI ELİNDEKİ BIÇAKLA PAYLAŞIM YAPTI DHA'da yer alan habere göre daha sonra evden çıkan Yakup Göksu, kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliğe bir ziyaret borcum olsun demiştim. Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesiyle eve giden ekipler, Birgül Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adliyeye sevk edilen Yakup Göksu tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Yakup Göksu hakkında tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bugün Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KADIN HEYET ÜZERİMDE BASKI YARATTI" Tutuklu sanık Yakup Göksu´nun yargılanmasına devam edildi. Göksu ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Yakup Göksu'ya savunması için söz verildi. 3 kadın hakim ve 1 erkek savcıdan oluşan heyete savunma yapan Yakup Göksu, "Kadın cinayeti nedeniyle yargılanıyorum. Karşımdaki heyetin kadın ağırlıklı olması nedeniyle kendimi baskı altında hissediyorum. Bu sebeple ilk duruşmada kendimi iyi bir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN FARK ETMEZ" Mahkemenin kadın başkanı ise bu sözlere, "Cinayetin kadın ya da erkeğe karşı işlenmiş olması bizim için fark etmez. Bizler kanunlar çerçevesinde herkesi dinleyerek, kanuna ve vicdana uygun olan kararı vermekle yükümlüyüz. O yüzden lütfen kendinizi baskı altında hissetmeyin" cevabını verdi.