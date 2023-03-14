Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini öldürmüştü! Kadın hakimden ders gibi cevap! - Öne çıkan haberler
ABONE OL

Eşini öldürmüştü! Kadın hakimden ders gibi cevap!

Kocaeli'nde, eşini bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yakup Göksu, 3 kadın hakimden oluşan heyete savunma yaparken, "Kadın cinayetiyle yargılandığım için, kadın ağırlıklı heyetin önünde baskı altında hissediyorum" dedi. Mahkemenin kadın başkanı ise, "Cinayetin kadın ya da erkeğe karşı işlenmiş olması bizim için fark etmez. Bizler kanunlar çerçevesinde herkesi dinleyerek, kanuna ve vicdana uygun olan kararı vermekle yükümlüyüz" cevabını verdi

Eşini öldürmüştü! Kadın hakimden ders gibi cevap! - Öne çıkan haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde olay, 21 Temmuz 2022'de Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Yakup Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiğini söylediği eşi Birgül Göksu´yu çıkan tartışmada 12 yerinden bıçaklayıp öldürdü.

KANLI ELİNDEKİ BIÇAKLA PAYLAŞIM YAPTI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra evden çıkan Yakup Göksu, kanlı elindeki bıçakla görüntü çekerek, cep telefonunun durum kısmında, "Yapılan her kahpeliğe bir ziyaret borcum olsun demiştim. Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesiyle eve giden ekipler, Birgül Göksu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Adliyeye sevk edilen Yakup Göksu tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yakup Göksu hakkında tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle bugün Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KADIN HEYET ÜZERİMDE BASKI YARATTI"

Tutuklu sanık Yakup Göksu´nun yargılanmasına devam edildi. Göksu ve taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Yakup Göksu'ya savunması için söz verildi. 3 kadın hakim ve 1 erkek savcıdan oluşan heyete savunma yapan Yakup Göksu, "Kadın cinayeti nedeniyle yargılanıyorum. Karşımdaki heyetin kadın ağırlıklı olması nedeniyle kendimi baskı altında hissediyorum. Bu sebeple ilk duruşmada kendimi iyi bir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum" dedi.

"BİZİM İÇİN FARK ETMEZ"

Mahkemenin kadın başkanı ise bu sözlere, "Cinayetin kadın ya da erkeğe karşı işlenmiş olması bizim için fark etmez. Bizler kanunlar çerçevesinde herkesi dinleyerek, kanuna ve vicdana uygun olan kararı vermekle yükümlüyüz. O yüzden lütfen kendinizi baskı altında hissetmeyin" cevabını verdi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savunmasının devamında eşinin kendisini aldattığını öne süren ve olay günü yaşananlardan bahseden Yakup Göksu tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanığın dinlenilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

50 milyonluk vurguna cüzdan operasyonu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM 50 milyonluk vurguna cüzdan operasyonu!
Son dakika: Kılıçdaroğlu: Depremzedelere TOKİ konutlarını ücretsiz vereceğiz
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Depremzedelere konutlarını ücretsiz ...
F harfiyle başlayan hayvan isimleri: f harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
GÜNDEM F harfiyle başlayan hayvan isimleri
H harfiyle başlayan hayvan isimleri: h harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?
GÜNDEM H harfiyle başlayan hayvan isimleri
İĞRENÇ OLAY | Son dakika haberleri: İstanbul'da bir lisede yaşandı! Cinsel istismar soruşturması! - Günün Haberleri
GÜNDEM İstanbul'da bir lisede yaşandı! Cinsel istismar ...
Son dakika haberi: 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
GÜNDEM 89 kişiye mezar olan sitede kolonları inceltmişler!
Son dakika: Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek - Gündem haberleri
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek
Hac fiyatları 2023: Diyanet Hac kesin kayıt nasıl yapılır? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman?
GÜNDEM Adım adım Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır?
TOKİ AKSARAY ARSA SONUÇLARI 2023 | TOKİ Aksaray merkez müstakil arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgula öğren
GÜNDEM TOKİ Aksaray arsa kura sonuçları
Kayseri TOKİ arsa çekilişi CANLI İZLE | 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Kayseri arsa sonuçları sorgulama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.