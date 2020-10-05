DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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