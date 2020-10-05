Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ele alındı

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!
DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Akar ve Stoltenberg, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Aliyev: Ermenistan, Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor
DÜNYAAliyev: Ermenistan, Rusya'yı savaşa çekmeye çalışıyor
Son dakika! Beyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin açıklama!
DÜNYABeyaz Saray'dan Trump'ın son durumuna ilişkin ...
Son dakika! Çavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptığı esasen savaş suçudur - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu: Ermenistan'ın yaptığı esasen savaş suçudur
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen kendini karantinaya aldı
DÜNYAAB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen kendini ...
Son dakika Azerbaycan! Saakaşvili destek verdi, Ermenistan doktorasını iptal etti! - Haberler
DÜNYASaakaşvili Azerbaycan'a destek verdi! Ermenistan ...
Mısır'da 13 muhalif daha idam edildi! - Haberler
DÜNYAMısır'da 13 muhalif daha idam edildi!
Son dakika! Hastaneye kaldırılan Trump'tan tepki çeken hareket!
DÜNYATrump hastane çevresinde konvoya çıktı, ...
Son dakika! MSB'den Azerbaycan açıklaması! '22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı' - Haberler
DÜNYAMSB'den Azerbaycan açıklaması!
Zarif: Trump ve Biden İran'da rejimi değiştirmek istediler
DÜNYAZarif: Trump ve Biden İran'da rejimi değiştirmek ...
Almanya'da tren vagonunda bomba bulundu
DÜNYAKöln'de bir tren vagonunda bomba bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X