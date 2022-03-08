Pınar Kaynak cinayetinde sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B ve A.K ise duruşma salonunda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuksuz sanıklar N.B ve A.K'nin beraatine, tutuklu sanıklar Necati Parmak ve Mustafa Gülyüz'ün, "canavarla hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Necati Parmak da cinayetle ilgisi olmadığını ileri sürerek, "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 2 SANIĞA BERAAT

Tutuksuz sanıklar N.B ve A.K. de cumhuriyet savcısının mütalaasına itirazlarının olmadığını aktardı. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların çelişkili beyanları, maktulün üzerinde sanık Mustafa Gülyüz'e ait sperm örnekleri ve maktulün tırnakları ve boynunda sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, eşi aradıktan sonra olay yerinden ayrıldığını ileri süren Necati Parmak'ın diğer sanık Mustafa Gülyüz ile daha sonra tekrar görüşmesinin tespit edilmesi ve maktulün zorla araca bindirilip olay yerine götürüldüğüne, cinsel saldırı üzerine maktulün direndiğine kanaat getirerek iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Maktulün telefonunun sanık Gülyüz'de çıkması ve olayın gece gerçekleştirilmesi nedeniyle gece vakti hırsızlık suçundan Mustafa Gülyüz'ün 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, diğer sanık Parmak'ın ise bu suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K'nin ise beraatine hükmetti.

ACILI BABA: "HİÇBİR KADINIMIZ, KIZ ÇOCUKLARIMIZ ÖLDÜRÜLMESİN"

Maktul Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Kadınlar Günü, hiçbir kadınımız, kız çocuklarımız öldürülmesin. Ana zürriyeti olmayınca erkek de olmaz. Kadınlarımızı kollamak ve sevmek lazım. Bugün yapılan duruşmada hakim ve savcı güzel karar verdi. Cezaları ağırlaştırılmış müebbet olarak verildi. Bizim gözümüz aydın. Çok yoğun duygular yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pınar Kaynak'ın cansız bedeni, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.