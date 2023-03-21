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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Sadet Fidan'ın şüpheli ölümde flaş gelişme! "Annemi sen aşağı attın!"
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Şüpheli ölümde flaş gelişme! "Annemi sen aşağı attın!"

İstanbul'da, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen 55 yaşındaki Sadet Fidan'ın boşandığı eşi Hüseyin Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede görgü tanığı olarak ifadesi alınan mahalle sakini Serkan Kaya, "Oğuzhan babasına, 'Annemi sen aşağıya attın' diye bağırdı. Hüseyin Polat da Oğuzhan'a küfrederek, 'Sizi de öldüreceğim' sözleriyle karşılık verdi" dedi

Son dakika haberi: Sadet Fidan'ın şüpheli ölümde flaş gelişme!
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DHA

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Sadet Fidan (55) ile şüpheli Hüseyin Polat'ın (52) 2019 yılında boşandıkları belirtildi.

VİDEODAKİ KADINI EŞİNE BENZETİP TEHDİT ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Sadet Fidan'ın 30 Mart 2022 tarihinde, eski eşinin internette gördüğü müstehcen videolardaki kişiyi kendisine benzeterek, 'Senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim' sözleriyle tehdit ettiği için şikayetçi olduğuna yer verildi.

YÜKSEKTEN DÜŞME SONUCU AĞIR YARALANMA

Aralarında bu nedenle husumet başladığı anlatılan iddianamede, olay günü Sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde Hüseyin Polat'a oğlu Oğuzhan Polat'ın 'Annemi sen öldürdün' dediği ve kavga ettikleri belirtildi.

"ANNEME HAKSIZ İTHAMLARDA BULUNDU"

Oğuzhan Polat ifadesinde, çocukluğundan itibaren annesinin babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Aynı zamanda uyuşturucu madde kullanır. Malum video konusundan dolayı anneme haksız ithamlarda bulundu. Olay günü akşam eve geldiğimde kapıyı açan olmadı.

"ANNENLE İŞİM VAR SEN EVE GELME"

Babam cama çıkıp 'Annenle işim var, sen git eve gelme' dedi. Kötü bir şeyler olduğunu sezdim diğer zillere de bastım ancak açan olmadı. 5 dakika sonra babam koşarak binadan çıkıp, 'Annen düştü' diye bağırdı. Babamla birlikte annemin düştüğü arka bahçe kısmına koştuk, yaralı ve bilinci kapalı yerde yatar vaziyetteydi. Babam malum video yüzünden annemi sürekli tehdit ediyordu. Babamın annemi pencereden attığını düşünüyorum" dedi.

"İNTİHAR EDECEK İNSAN DEĞİLDİ"

Sadet Fidan diğer oğlu Ömer Polat da benzer şekilde ifade verirken, annesinin hayat dolu bir insan olduğunu, intihar edecek biri olmadığını söyledi.

"PENCEREDEN EŞİMİ ATMADIM İNTİHAR ETTİ"

İnternette gezinirken gördüğü müstehcen bir videodaki kadını eski eşine benzettiğini ifade eden Hüseyin Polat ise, "Bu konuda oğlum Oğuzhan ve eski eşimle görüştüm ancak inkar etti. Olay günü akşam saatlerinde eski eşimin evine geldim. Normalde de birbirimize gelip gideriz. Daha sonra bu video muhabbeti açıldı ve tartışmaya başladık. Sözlü olarak tartıştık, sinirimden sağa sola vurdum. Sonra oğlum Oğuzhan zile bastı. Kendisine pencereden 'Oğlum eve gelme annenle işimiz var' dedim. Tam bu sırada evde Sadet'i göremedim, arka bahçe tarafından bağrışma sesleri gelince binanın arka tarafına baktım. Tartıştığım eski eşimi yerde yatar vaziyette gördüm, hemen aşağı indim. Pencereden eşimi atmadım, muhtemelen yaşanan tartışma sebebiyle eşim intihar etti" diye konuştu.

"SİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede, olay günü apartmanın dış kapısında oturan mahalle sakini Serkan Kaya'nın, görgü tanığı olarak ifadesi yer aldı. Kaya, "Olaydan sonra Oğuzhan babasına, 'Annemi sen aşağıya attın' diye bağırdı. Hüseyin Polat da Oğuzhan'a küfrederek, 'Sizi de öldüreceğim' sözleriyle karşılık verdi" dedi.

Hüseyin Polat'ın, Sadet Fidan'ı oturduğu dairenin arka penceresinden itekleyerek, düşmesine neden olduğu belirtildi. Polat hakkında 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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