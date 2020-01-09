Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Dün, taksilerle ilgili şikayetlerine yer vermiştim Sokağın Sesi’nde… İstanbulluların aracına bakım yapmayan, müşterilerine kötü davranan, müşteri seçen, özellikle turistik noktalarda araçlarına sadece Arap turist alan, yol bilmeyen taksicilerle imtihanının devam ettiğini yazmış ve İstinye’de yaşanan bir olaya dikkat çekmiştim.

Bir okuyucum, 34 TJV 34 plakalı taksinin sadece Arap turistleri aracına aldığını, diğer yolcuları araçtan indirip hakaretler ettiğini iletmişti. İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya seslenmiş ve olayı araştırmasını istemiştim. Bu sabah Eyüp Aksu aradı.

Gerekli araştırmaya yaptığını, söz konusu taksici hakkında işlem başlatıldığını belirten Aksu, taksi 2 gün trafikten men edilerek İBB garajına çekilirken, taksiciye de 20 ceza puanı işlendiğini söyledi. Eyüp Aksu'ya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Fakat şu da bir gerçek ki bu cezalar caydırıcı olmadığı müddetçe bu tür olayların minimum seviyeye inmesi de zor görünüyor.