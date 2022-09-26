Sevcan 4'üncü kattan düşerek ölmüştü! İşte istenen ceza!

İstanbul Esenyurt'ta, 9 Mart 2021'de dini nikahlı eşi Kenan Daniş (30) tarafından darp edilen Sevcan Demir (31), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Demir'in kocası Daniş ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kenan Daniş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken, Demir'in ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada bilirkişinin hazırladığı imza yazı incelemesi raporunun mahkemeye sunulduğu bildirildi. Raporda yazının maktulün el yazısı olduğu belirtildi. Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, "Benim kızım kesinlikle öldürüldü" dedi.

Maktulün ağabeyi Coşkun Demir, sanığın o akşam kardeşinin eşyalarını dağıtıp, ona şiddet uyguladığını belirterek, "Bu ortam içinde kardeşime bu mektubu tehditle yazdırmış olması mümkündür. Ben kardeşimin bu mektubu özgür iradesiyle yazdığını kabul etmiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"ÇANTASINI HAZIRLAMIŞ YOLA ÇIKACAKTI"

Davaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Büşra Öztürk, "Sevcan Demir'in o akşam hazırladığı valizine telefonunun şarj aletini bile koyduğu görülmektedir. Amacı yola çıkmaktır. O gün intihara meyilli olduğuna dair bir delil yoktur" diye konuştu.

"6 AYDIR İNTİHARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Sanık Kenan Daniş, son 5-6 aydır Sevcan Demir'in intihar etmesini engellemeye çalıştığını ileri sürerek, "Ben her şeyin ortaya çıkacağından eminim, suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanığın maktulü kavga ettikten sonra balkondan attığı anlaşıldığından 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sevcan Demir'in ölü muayene tutanağında çenesinde ekimoz bulunması, her iki diz kapağında sıyrıkların olması nedeniyle, maktul ile şüphelinin kavga ettiklerinin sabit olduğu belirtildi.

"KIZINI ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞ

İddianamede şüphelinin Demir'in annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleşmesine dikkat çekilerek, maktulün Daniş tarafından balkondan atılarak 'kasten öldürüldüğü' yönünde somut deliller bulunduğu bildirildi. Şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan yargılanması talep edilerek müebbet hapis cezası istendi.