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HaberlerGündemSon dakika haberleri! Sürücüler dikkat! Lastik değiştiriyordu! Sonrası feci!
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Sürücüler dikkat! Lastik değiştiriyordu! Sonrası feci!

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında patlayan lastiği değiştirmeye çalışan yolcu otobüsü şoförü Halil Deveci (64),krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu aracın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Olayın ardından yolcular büyük şok yaşadı

Kriko kaydı otobüs şoförü can verdi
DHA

Konya'nın Kulu ilçesinde, bu sabah saat 06.00 sıralarında, Aksaray-Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Halil Deveci yönetimindeki yolcu otobüsünün, sol ön lastiği patladı. Otobüsü yolun sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi.

KRİKONUN ALTINA KOYDUĞU TAŞ KAYDI

DHA'da yer alan habere göre krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Deveci'nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular olayın ardından büyük üzüntü ve şok yaşadı.

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