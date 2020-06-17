DHA

Konya'nın Kulu ilçesinde, bu sabah saat 06.00 sıralarında, Aksaray-Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Şanlıurfa'dan Ankara'ya yolcu taşıyan Halil Deveci yönetimindeki yolcu otobüsünün, sol ön lastiği patladı. Otobüsü yolun sağına park eden Deveci, lastiği değiştirmek istedi.

KRİKONUN ALTINA KOYDUĞU TAŞ KAYDI

DHA'da yer alan habere göre krikonun altına koyduğu taşın kayması sonucu Deveci, otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otobüsün altından çıkarılan Deveci'nin, yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Halil Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular olayın ardından büyük üzüntü ve şok yaşadı.