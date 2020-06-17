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HaberlerGündemSon dakika haberleri! Otlu peynirden çıktı! Tam 33 kilogram! "Pes!" - Haberler
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Otlu peynirden çıktı! Tam 33 kilogram! "Pes!"

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada içerisinde otlu peynir bulunan bidonlara yerleştirilmiş 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

Otlu peynirden 33 kilo eroin çıktı
AA

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.

3 PLASTİK BİDONA KOYMUŞLAR

AA'da yer alan habere göre yapılan aramada, 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 25 pakette 33 kilo 320 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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