Yaman 5 yaşındaydı! Gece ateşlendi! Sabah ölü bulundu!

Uşak'ta, Kemalöz Mahallesi'ndeki evde Yaman D.'nin (5) hareketsiz yattığını fark eden anne F.Ş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE SAPTANACAK
Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
GECE ATEŞLENDİ İDDİASI
Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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