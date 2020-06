DHA

Karaman'da su sabah saat 09.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Hurdacılık yapan Caner D. (25),kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak, demir ve tahta sopayla araçtan inip Caner D.'ye saldırdı.

OTOMOBİLDEN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adliyede görevli polisler, saldırganlara müdahale edip, Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Saldırıda bulunan 7 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7 kişi hakkında başlatılan yasal işlemin de sürdüğü belirtildi. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Caner D.'nin ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.