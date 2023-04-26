Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da çatışmada öldürülen Yusuf'un annesi konuştu... "Kucağımda ölmüş haberim yok!"
ABONE OL

Yusuf'un annesi konuştu... "Kucağımda ölmüş haberim yok!"

Adana'da, iki grup arasındaki çatışmada, bebek arabasında merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden 18 aylık Yusuf Arda'nın annesi 26 yaşındaki Fatma Fıratokulu, "Oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu. Kucağımda can vermiş, haberim yok" diye yaşadığı acıyı anlattı

Adana'da çatışmada öldürülen Yusuf'un annesi konuştu...
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da olay, 23 Nisan akşamı, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşinin ziyaretine giden Fatma Fıratokulu (26), kızı Adasu´yu (9) burada bırakıp, oğlu Yusuf Arda (1.5) ile eve dönmek için sokağa çıktı.

KURŞUN, YUSUF ARDA'YI VURDU

DHA'da yer alan habere göre bu sırada husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlardan birinden çıkan mermi, bebek arabasındaki Yusuf Arda'ya isabet etti.

MİNİK BEBEK KURTARILAMADI

Yusuf Arda'nın yanı sıra çatışmada 7 kişi daha yaralandı. Çevreden birinin otomobiliyle hastaneye kaldırılan Yusuf Arda, kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alıp, kaçan şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlattı.

"OĞLUM BAYGINDI, AĞZINDAN KAN GELİYORDU"

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesini yakınlarının aldığı Yusuf Arda Fıratokulu, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun mezarını ziyaret ettikten sonra evine dönen Fatma Fıratokulu, "Yeğenimin doğum günüydü, ablamı ziyarete gittik. Eşim, misafir geleceğini söyleyince eve dönmek için çıktım. Bir motosikletli caddeden geçerken, kaldırımdaki başka bir motosikletliye ateş etti. Çocuklara baktığımda oğlum baygındı, ağzından kan geliyordu" dedi.

"BEYAZ KAZAĞIM OĞLUMUN KANINA BÜRÜNMÜŞ"

Oğlunun mezarına giderken, vurulduğu yerde kanını gördüğünü anlatan Fıratokulu, "Arkasında kuzeni vardı, oğlum onu kurtardı. Çok güzel bir çocuktu. Kucağımda can vermiş, haberim yok. Beyaz kazağım, oğlumun kanına büründü. Sıksak, bir kova kan çıkardı. Kazağımı da çöpe attım. Kızımı da giydirmiştim, o teyzesinde kaldı.

"AĞLAYAMIYORUM, GÖZLERİM KURUDU"

Kızım da bizle gelse belki o da vurulacaktı. İki ciğer acısı yaşayacaktım. Artık ağlayamıyorum, gözlerim kurudu. Yasım bitsin, kaldırımdaki o çocuğu bulup, kendi ellerimle polise teslim edeceğim" diye konuştu.

"KONUŞMAYI BİLE BİLMİYORDU"

Baba Mehmet Fıratokulu (38) ise şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirterek, "Acımız, ancak öyle dinecek. Her uyuduğumda çocuğumun o hali gözümün önüne geliyor. Nasıl yapacağız, nasıl dayanacağız, bilmiyorum. Daha masum bir çocuktu. Konuşmayı bile bilmiyordu. Ne suçu, ne günahı vardı? İnsanlar bu kadar mı acımasız? Onların da ciğeri yansın" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük depremleri tetikliyor - Son dakika haberi
GÜNDEM Şaşırtan açıklama! Meteorolojik olaylar küçük ...
Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor: 12 saatlik yolculuk 2 saate düşüyor! 2023 YHT Ankara Sivas hızlı tren hattı durakları ve güzergahı
GÜNDEM Ankara Sivas hızlı tren hattı bugün açılıyor! İşte ...
Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı gözaltına alındı! PKK/KCK bağlantısı... - Haberler
GÜNDEM Yeşil Sol Parti adayına terör gözaltısı
Son dakika haberleri: Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürmüştü! Genç kızın cezası belli oldu! - Kars haberleri
GÜNDEM Kendisini rahatsız eden kişiyi öldürmüştü! Genç kızın ...
Son dakika: TIR'la çarpışan servisteki 23 öğrenci yaralandı!
GÜNDEM TIR'la çarpışan servisteki 23 öğrenci yaralandı!
Oğul Tatlıcı ile ilgili cinsel saldırı davası yeniden başladı! Zorla getirme kararı çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Oğul Tatlıcı ile ilgili dava yeniden başladı! Zorla ...
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru sayfası ve son tarih
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel başvuruları başladı!
YARISI BİZDEN BAŞVURU EKRANI 2023 | TOKİ Kentsel Dönüşüm Desteği Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihleri ne zaman ve şartları neler?
GÜNDEM Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları bugün başlıyor!
İzmir'den Ordu'ya gelen Özgür'den kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti! - Son dakika haberler
GÜNDEM Kahreden haber... Beyin ölümü gerçekleşti!
İstanbul'da kimyasal madde paniği! Cadde kırmızıya boyandı ve... - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da kimyasal alarmı! Caddeyi kapladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.