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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Zekiye sadece 4 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm?
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Zekiye 4 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm?

Mardin'de, yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Babasının geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalan 4 yaşındaki Zekiye Ç., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.Ç.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor

Son dakika haberleri: Zekiye sadece 4 yaşındaydı! Bu kaçıncı ölüm?
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DHA

Mardin'de kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi´nde meydana geldi. M.Ç., geri manevra yaptığı kamyonetle kızı Zekiye Ç.´ye (4) çarptı.

DURUMU FARK EDİP YARDIMA KOŞTU

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Zekiye Ç.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.´nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.´nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan M.Ç.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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