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Yunanistan hudut birlikleri sınır hattına "siper" kazıyor!

Avrupa ülkelerine geçmek için Yunanistan sınırında bekleyen göçmenlere yönelik şiddet tartışmaları sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Yunanistan hudut birliklerinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazmaya başladığı öğrenildi

yunanistan
AA

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

 

 

 

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