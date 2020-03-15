HABERTURK.COM

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, ölümün koronavirüse bağlı olup olmadığı ya da başka bir rahatsızlıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı testlerin sonuçlarına göre belli olacak.

Esra Elönü

Elönü’nün Umre dönüşü grip belirtileri olduğu bunun haricinde bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Son olarak geçen hafta Umre’den dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah Umre’den gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı.