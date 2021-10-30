Hafta sonu altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma piyasaların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararının ardından euro ve dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş gerçekleşmişti. 29 Ekim Cuma günü 550 liranın altına düşen gram altın 30 Ekim Cumartesi günü yeniden 550 liranın üzerine çıktı. Gram altın bugün 551,80 liradan, çeyrek altın ise 899,29 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim 2021 güncel altın fiyatları