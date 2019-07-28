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HaberlerDünyaSon dakika... Hain saldırının bir failinin daha ismi açıklandı! Sıra ona geldi! - Haberler

Son dakika... Hain saldırının bir failinin daha ismi açıklandı! Sıra ona geldi!

AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli olan ve şehit edilen Osman Köse'ye yönelik saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıklandı. Siyako Baki Abdülkerim'in fotoğrafını yayınladı

Erbil saldırısı faili

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erbil'deki hain saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi. Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti. Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.

"TALİMATI BÖLÜCÜ ÖRGÜT VERDİ"

AA'daki habere göre IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı. Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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