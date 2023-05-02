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Hakan Atilla'dan pasaport açıklaması

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportunun 2 yıl önce iptal edildiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Atilla "Borsa'dan ayrılma kararı aldığım 5 Mart 2021'de aynı gün pasaportumun iptali için talimat veren kimdir, gerekçesi nedir?" dedi

Son dakika: Hakan Atilla'dan pasaport açıklaması
HABERTURK.COM

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla, ailesiyle Kıbrıs'a gitmek için havaalanındayken pasaportuna el konularak hakkındaki yurt dışı yasağı konulduğunu duyurmuştu. Atilla pasaportunun 2 yıl önce iptal edildiğini açıkladı.

Eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın geçtiğimiz günlerde, Kıbrıs'a gitmek üzereyken havalimanında pasaportuna el konulmuştu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Atilla, "Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ eğilmek üzere karakola götürülüyorsun. Sebep ne belli değil, yasağı koyan kim belli değil. Havaalanlarında alıkonmaya ben alıştım da aileme ayıp oluyor. Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk, savunduk, koruduk. Karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner" demişti.

PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞ

Yeni açıklama yapan Atilla, "Pasaportum meğer 2 yıl önce iptal edilmiş. Borsa'dan ayrılma kararı aldığım 5 Mart 2021'de aynı gün pasaportumun iptali için talimat veren kimdir, gerekçesi nedir? Merak ediyorum" diye konuştu.

BORSA İSTANBUL’A BAŞKAN OLMUŞTU

Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alınmış, yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edilen Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmiş ve 21 Ekim 2019'da da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında kahraman gibi karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.
Ancak Mart 2021'de Atilla, Borsa İstanbul'daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İSTİFA SONRASI KİTAP YAZDI

Atilla, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrılmasının ardından yazdığı ve dikkat çeken kitabında “Kendi gölgesinden korkan, ezik, hayatında adam yerine konmamış ama bir şekilde siyasi destekle makam sahibi olunca kendini önemli biri zanneden şakşakçılar ve bunlara ne büyük adam olduğunu hatırlatması için danışman adı altında ne iş yaptığı belirsiz, kişilik erozyonuna uğramış bir dolu dalkavuk var” ifadelerini kullanmıştı.

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