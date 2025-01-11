Hakurk, Metina ve Gara'da operasyon!
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Giriş: 11.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ