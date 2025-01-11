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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hakurk, Metina ve Gara'da operasyon!

        Hakurk, Metina ve Gara'da operasyon!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:10
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        Hakurk, Metina ve Gara'da operasyon!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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