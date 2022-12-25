Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi´nde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu (26) hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Uğurlu, saldırgandan şikayetçi oldu.

Acil serviste hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu (26) arasında tartışma çıktı. Y.S tarafından sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü. Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu´ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlu´nun burnu kırıldı. Uğurlu´nun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.S´nin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, "Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darp edildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, `Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır´ dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım" dedi.

"YUMRUK ATTI BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, "İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor" diye konuştu.

BİR SALDIRI DA HATAY'DA MEYDANA GELDİ

Hatay'ın Defne ilçesinde de trafik kazasındaki yaralılara müdahale eden 2 sağlık çalışanını fırlattığı bardakla yaraladığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, ilçede iki otomobilin çarpıştığı ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI YAKINI BARDAK FIRLATTI

Yaralılara müdahale eden acil tıp teknisyenleri Oğuz Güngör Altun ve Emine Nisa Saydan'a, hasta yakını olduğu öne sürülen kişi bardak fırlattı.

Yüzünden yaralanan Altun ve Saydan, Defne Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Saydan, AA muhabirine, kaza yerinde sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını söyledi.