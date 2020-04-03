AFAD'ın son dakika haberine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 19.7 km derinliğinde meydana gelirken kısa süreli paniğe neden oldu. Türkiye'de meydana gelen son depremler ise merak konusu oldu. İşte 3 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2020

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.04.03 21:26:34 35.8937 35.5198 9.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 2020.04.03 21:20:38 35.8527 35.4248 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2020.04.03 21:15:39 35.7035 35.5350 8.7 -.- 4.8 4.6 AKDENIZ 2020.04.03 21:02:13 38.4432 39.1487 6.8 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.03 20:57:12 36.0498 33.4908 17.8 -.- 2.3 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 2020.04.03 20:54:43 39.0995 27.7908 5.2 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.03 20:23:30 38.3243 38.8295 5.9 -.- 3.0 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) 2020.04.03 19:21:08 39.1260 27.8495 8.8 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.03 17:16:45 37.5548 35.9722 2.5 -.- 2.2 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) 2020.04.03 16:54:44 39.8740 33.0695 6.2 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 2020.04.03 16:47:49 38.9465 43.7960 24.8 -.- 1.7 -.- YUMAKLI-MURADIYE (VAN) 2020.04.03 16:24:47 38.8482 43.4233 24.2 -.- 1.5 -.- GEDIKBULAK-(VAN) 2020.04.03 16:08:21 38.9488 43.6552 1.2 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) 2020.04.03 16:05:20 39.1343 29.0687 4.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) 2020.04.03 16:04:36 38.3465 39.1043 4.5 -.- 0.9 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.03 15:26:10 38.4823 25.7583 15.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2020.04.03 15:05:35 38.4972 25.8568 21.7 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 2020.04.03 14:25:17 39.0390 27.8758 25.8 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)