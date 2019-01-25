Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.



İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.