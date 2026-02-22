Hatay'da üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden 19 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, üzeri hayvan gübresiyle kamufle edilen gizli bölme ortaya çıkarıldı. Gizli bölmede oturma izni bulunmayan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı
Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
KAMYONETTE ARAMA YAPILDI
İHA'daki habere göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı.
GİZLİ BÖLMEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.
19 GÖÇMEN YAKALANDI
Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
