        Hatay'da üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden 19 kaçak göçmen çıktı

        Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, üzeri hayvan gübresiyle kamufle edilen gizli bölme ortaya çıkarıldı. Gizli bölmede oturma izni bulunmayan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 10:24
        Göçmenleri gübreyle kamufle ettiler!

        Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; üstü hayvan gübresiyle kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesinden 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

        KAMYONETTE ARAMA YAPILDI

        İHA'daki habere göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince 20 Şubat günü Arsuz-İskenderun yolu üzerinde durdurulan açık kasa kamyonette detaylı arama yapıldı.

        GİZLİ BÖLMEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

        Üzeri hayvan dışkısıyla kamufle edilen kamyonetin gizli bölmesi polis ekiplerinin çalışmasıyla ortaya çıktı.

        19 GÖÇMEN YAKALANDI

        Gizli bölmede; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

        2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

        Olayla ilgili olarak yakalanan 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

