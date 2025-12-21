Habertürk
        Son dakika: Hatay haberleri: 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı!

        1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı!

        Hatay'da bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ö.Y., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Ö.Y.'nin çaldığı ziynet eşyalarını taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:15
        Kasklı hırsız, altınları çaldı!
        Hatay'da bir evden 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Ö.Y., polisin takibiyle yakalandı. Ö.Y.'nin çaldığı ziynet eşyalarını taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay; 8 Aralık’ta Hatay'ın Belen ilçesinde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Ö.Y., bir apartman dairesine girerek 1 milyon 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA!

        Ö.Y.'nin otomobille apartmana girdiği ve elinde taşımakta güçlük çektiği torbayla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        KAÇTIĞI SAHTE PLAKALI OTOMOBİL TAKİBE ALINDI

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüphelinin kaçtığı sahte plakalı otomobili takibe aldı.

        SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

        Uygulama noktasında durdurulan araçtaki Ö.Y. gözaltına alındı. Ö.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        #Son dakika haberler
