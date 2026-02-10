O anlar kamerada! Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli adam hayatını kaybetti
Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara'nın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil, aynı istikamette bisikletiyle ilerleyen 73 yaşındaki Sabit Kara'ya çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Kara hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin çarpmasıyla yaşlı adamın yere savrulduğu görüldü.
CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Muradiye Mahallesi sakinlerinden olan Sabit Kara'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karaağaç Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.