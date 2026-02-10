Habertürk
        Son dakika: Hatay haberleri: O anlar kamerada! Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli adam hayatını kaybetti

        O anlar kamerada! Otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli adam hayatını kaybetti

        Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 10.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 10.02.2026 - 09:59
        Bisikletli adamı hayattan koparan kaza
        Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara'nın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen otomobil, aynı istikamette bisikletiyle ilerleyen 73 yaşındaki Sabit Kara'ya çarptı.

        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Kara hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin çarpmasıyla yaşlı adamın yere savrulduğu görüldü.

        CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

        Muradiye Mahallesi sakinlerinden olan Sabit Kara'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Karaağaç Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
