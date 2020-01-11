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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor. İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu...

ANKARA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 14, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 12, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 12, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 16, Az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 16, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 4, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 1, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 6, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı bulutlu.

VAN: 2, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 11, Az bulutlu.