Sis ve pusa dikkat! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 18°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 22°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 27°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 25°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 29°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C Az bulutlu

HATAY 28°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 22°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 20°C Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 18°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 22°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 26°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 20°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 16°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN 18°C Az bulutlu ve açık

TOKAT 18°C Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 13°C Az bulutlu ve açık

KARS 13°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C Az bulutlu ve açık

VAN 15°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde batısı 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde kuzeyi yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, 2 ila 4, kuzeyi 5, açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, açıkları yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.