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Hedefi füzesiyle vuruyor! Tank avcısı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilen OMTAS füzesiyle hareket halinde yapılan atışlarda hedefler başarıyla vuruldu. Pilot teslimat kapsamında, kısa süre içinde ilk Kaplan silah taşıyıcı araçlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sunulacak

tank avcısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi yürütülüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanan projede ortaya konulan araçlar ve kulelerle farklı senaryolara yönelik testler gerçekleştiriliyor.

 

OMTAS FÜZESİ ENTEGRE EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getiren FNSS, geliştirdiği tanksavar kulesine geçen yıl Kornet füzesini, bu yıl ise ROKETSAN'ın Orta Menzilli Tanksavar Silahı'nı (OMTAS füzesi) başarıyla entegre etti.

HAREKETLİ HEDEFLERİ 12'DEN VURDU

Şubat ayında Kaplan'dan sabit şekilde ilk OMTAS atışı başarıyla yapılırken, geride kalan sürede araçlarla hareketli ateş yapılabilir olgunluğa ulaşıldı. Yakın zamanda yapılan testlerde Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilen OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu.‬

260 ADET ÜRETİMİ YAPILACAK

Pilot teslimat kapsamında, kısa süre içinde ilk Kaplan silah taşıyıcı araçlar Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunulacak. Proje kapsamında toplam 260 araç teslim edilecek.

OMTAS, ZIRHLILARA KARŞI ÇOK ETKİLİ

Projede, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile tedarik edilecek OMTAS füzelerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan araçlar yurt içi imkanlarla geliştirildi. Araçlardan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanların ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak. Üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS, özgün ve yeni nesil tasarımıyla dikkati çekiyor.

4 KM UZAKTAKİ TANKI VURABİLİR

ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlıkla karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor.

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