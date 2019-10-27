İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 26/10/2019 tarihinde TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2019-5) gerçekleştirildi" denildi.

UYGULAMAYA 62 BİN 144 PERSONEL KATILDI

81 kentte, 62 bin 144 personel ve 233 dedektör köpeğin katıldığı uygulama, 5 bin 621 noktada gerçekleştirildi. Uygulamada; 672 bin 876 kişi sorgulandı. Aranan bin 419 şüpheli, (8 adam öldürme, 3 yağma, 15 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 çocuğun cinsel istismarı, 1 FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik) yakalandı. 11’i çocuk olmak üzere 57 kayıp da bulundu. Bin 113 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 119 şüpheli de gözaltına alındı.

BİN 518 ARAÇ, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada, 198 bin 585 adet araç kontrol edildi. Kontrollerde, 6 bin 786 adet araca işlem yapıldı. Aranan 16 araç tespit edildi. Bin 518 adet araç trafikten men edildi. 27 bin 165 umuma açık iş yeri denetlendi. 234 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 14 iş yeri kapatıldı.

RUHSATSIZ 42 TABANCA VE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 258 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, (8) gr kokain, (968,7) gr esrar, (6) gr eroin, (50,3) gr bonzai, (27,8) gr metanfetamin, (35) adet ecstasy, (831) adet sentetik ecza, (6.189) paket kaçak sigara ve (1.468) litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.