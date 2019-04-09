Pamukkale Turizm hakkında iflas kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi verdiği kararla, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı. Düzeltme kararı İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne düzeltilmek üzere geri gönderildi.
Pamukkale Turizm, bağlı iştiraki Pamukyol da dahil olmak üzere, nakit akışında problem yaşaması ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato istemişti. Şirket, 26 Ekim'de alınan 3 ay geçici mühlet kapsamında komiser heyeti tarafından denetim sürecindeyken ocak ayında iflasına karar verilmişti. Bu karar bozuldu.
Faaliyetlerine devam eden 3 bin 500 kişinin çalıştığı Pamukkale Aş. ise kararla ilgili bir açıklama yaparak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Pamukkale Turizm, seferlerine aynı şeklide devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.
Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler.Amacımız 57 yıldır olduğu gibi bugün de, yolcularımızdan aldığımız güç ile daima “Keyifli Yolculuk”ları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere, yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.