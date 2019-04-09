Pamukkale Turizm hakkında iflas kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi verdiği kararla, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı hakkında yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı. Düzeltme kararı İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne düzeltilmek üzere geri gönderildi.

Pamukkale Turizm, bağlı iştiraki Pamukyol da dahil olmak üzere, nakit akışında problem yaşaması ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato istemişti. Şirket, 26 Ekim'de alınan 3 ay geçici mühlet kapsamında komiser heyeti tarafından denetim sürecindeyken ocak ayında iflasına karar verilmişti. Bu karar bozuldu.

Faaliyetlerine devam eden 3 bin 500 kişinin çalıştığı Pamukkale Aş. ise kararla ilgili bir açıklama yaparak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Pamukkale Turizm, seferlerine aynı şeklide devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.

Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza, görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza, Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza, sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler.Amacımız 57 yıldır olduğu gibi bugün de, yolcularımızdan aldığımız güç ile daima “Keyifli Yolculuk”ları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere, yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.