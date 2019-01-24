Pamukkale Turizm'in ekim ayında üç ay geçici mühlet aldığı konkordato davası görüldü. AA'nın verdiği bilgiye göre İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinin reddine karar vererek geçici mühlet kararını uzatmadı.

Konkordatonun başarıya ulaşamayacağının ve firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığının anlaşılması üzerine Pamukkale Turizm'in iflasına karar verildi.

İflas süreci başlayacak şirketler arasında Pamukkale Turizm'in 2+1 oturma tasarımıyla konforlu yolcu taşımacılığı hizmeti sunduğu Pamukyol da bulunuyor.



ŞİRKET DENETİM SÜRECİNDEYDİ

Pamukkale Turizm, bağlı iştiraki Pamukyol da dahil olmak üzere, nakit akışında problem yaşaması ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato istemişti. Şirket, 26 Ekim'de alınan 3 ay geçici mühlet kapsamında komiser heyeti tarafından denetim sürecindeydi.

1962 yılında, TBMM 1. dönem milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın torunları tarafından kurulan şirketin 600 civarında otobüsü bulunuyordu.