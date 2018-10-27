Konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulundu. 1962 yılında, TBMM 1. dönem milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın torunları tarafından kurulan şirket İzmir Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu ve Pamukkale Turizm için üç aylık geçici mühlet verildi. Konkordato kapsamında şirkete bağlı iki iştirak de bulunuyor.

Şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atanırken, Pamukkale Turizm resmi sitesinden bir açıklamada bulundu.

600 otobüsü olan şirketin Ekonomik şartların zorluğuna ve seferlerin normal seyrinde süreceğine vurgu yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar sonucu borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız 3500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp normal seyrinde devam edecektir.

Pamukkale Turizm yetkilileri 15 milyona yakın yolcusu bulunan şirketin nakit akışında problem yaşadığı ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato ilan edildiğini belirtti.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ