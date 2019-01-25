Pamukkale Turizm'in mahkeme kararıyla iflas etmesinin ardından şirketin yönetim kurulu bir açıklama yaptı. Hukuki sürecin devam ettiğini ve özel faaliyet izninin alındığını belirten Pamukkale Turizm yetkilileri, şirketin seferlerini devam ettiğini ve hiçbir değişiklik olmayacağını belirtti.

— Pamukkale Turizm (@Pamukkale) January 25, 2019

Pamukkale Turizm'in açıklaması şöyle:

Bir süredir yaşadığımız olumsuzlukları aşabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz başvurular ve hukuki süreçler devam etmektedir. Seferlerimizde hiçbir değişiklik olmayıp, bu döneme özel faaliyet iznimiz alınmıştır. Tüm çalışmalarımız normal seyrinde devam etmektedir Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz.

Pamukkale Turizm, bağlı iştiraki Pamukyol da dahil olmak üzere, nakit akışında problem yaşaması ve borçların sorunsuz bir şekilde ödenebilmesi için vadeli konkordato istemişti. Şirket, 26 Ekim'de alınan 3 ay geçici mühlet kapsamında komiser heyeti tarafından denetim sürecindeydi.