MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin SAS timleri tarafından denizde imha edildiğini bildirdi
Giriş: 05.04.2026 - 17:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cismin SAS timleri tarafından denizde imha edildiğini bildirdi.
ANKA'da yer alan habere göre MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi" bilgileri verildi.
