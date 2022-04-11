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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İğrenç iddia! İstanbul Fatih'te trafikte kadın sürücüyü taciz etti
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İğrenç olay! Kadın sürücüden seyir halinde "taciz" iddiası

İstanbul Fatih'te iğrenç bir olay meydana geldi. İlçede trafikte sözlü tacize uğradığını öne süren kadın sürücü o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde araç sürücüsünün camı açarak uzun süre laf attığı görülüyor.

Son dakika haberi: İğrenç iddia! İstanbul Fatih'te trafikte kadın sürücüyü taciz etti
İğrenç olay! Trafikte kadın sürücüyü taciz etti
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü trafikte yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

OTOMOBİLİN CAMINI AÇARAK LAF ATMAYI SÜRDÜRDÜ

DHA'nın haberine göre, kadın sürücü o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kadın sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan araç sürücüsünün camı açarak laf attığı görülüyor.

Kadın 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görülüyor. Bu arada görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadının polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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