        Son dakika: İHA tespit etti, ekipler operasyon yaptı: 22 düzensiz göçmen yakalandı

        İHA tespit etti, ekipler operasyon yaptı: 22 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracının tespit ettiği 22 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:59
        22 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği 22 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        22 DÜZENSİZ GÖÇMEN EKİPLERCE YAKALANDI

        Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından 28 Şubat saat 00.40 sıralarında, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen ortak operasyonda, 22 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

        GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
