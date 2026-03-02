İzmir'in Seferihisar ilçesinde, insansız hava aracının (İHA) tespit ettiği 22 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

22 DÜZENSİZ GÖÇMEN EKİPLERCE YAKALANDI

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından 28 Şubat saat 00.40 sıralarında, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gerçekleştirilen ortak operasyonda, 22 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.