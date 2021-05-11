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Son dakika haberler... İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden "aşı kimliği" alabilecek

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamaya daha geçildi. Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı açıkladı: 'aşı kimliği' alabilecek vatandaşlar... - Haberler
İki doz aşı olanlar 'aşı kimliği' alabilecek
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AA

Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.

AA'da yer alan habere göre, aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

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