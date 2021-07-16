İki gündür sürüyor, yeniden müdahale!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa CİĞERİMİZ YANIYOR! Son dakika: Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına yeniden müdahale! - Haberler
ABONE OL

İki ilde iki gündür süren orman yangınlarına müdahale yedine başladı

Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale yeniden başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi

CİĞERİMİZ YANIYOR! Son dakika: Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarına yeniden müdahale! - Haberler
İki gündür sürüyor, yeniden müdahale!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mersin ve Hatay'da dün başlayan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale yeniden başladı.


Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi.

HATAY'DA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi. Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurbanlık fiyatları 2021: Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları
GÜNDEM 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları
GÜNDEM İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
SEBEBİ AKILALMAZ! Son dakika: AVM'de çocuğa maganda dayağı! - Haberler
GÜNDEM Çocuğa maganda dayağı! Sebebi akılalmaz
Deprem mi oldu? Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri! 16 Temmuz son dakika deprem listesi
GÜNDEM Son depremler 16 Temmuz 2021!
Son dakika: Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı
GÜNDEM At arabasıyla geldiler, rögar kapaklarını çaldılar!
"YOL VER HAYATA" Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 3 trafik genelgesi! - Haberler
GÜNDEM İçişleri'nden 3 trafik genelgesi! "Yol Ver Hayata"
16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEM İşte en güncel koronavirüs tablosu
Kurban Bayramı tarihi 2021! Bayram tatili ne zaman, kaç gün olacak? Diyanet resmi takvimi
GÜNDEM Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
Pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı burada
GÜNDEM Pandemi destek başvurusu sorgulama ekranı
Diyanet açıkladı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 6 mı, 10 mu?
GÜNDEM Cuma namazı nasıl kılınır?