İki kent afet bölgesi ilan edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında; yangına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere; AFAD tarafından 1.191 personel ve 198 Arama/Kurtarma aracı, Jandarma Genel Komutanlığımızdan 8 bin 953 Personel ve 18 hava aracı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 1.675 Personel, 3 Helikopter ve 129 TOMA, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 237 personel görev aldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Meydana gelen orman yangınlarında 120 mahalleden vatandaşlarımız tedbir amacıyla güvenli bölgelere alındı. Kontrol altına alınan ve tehlikesi geçen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın dönüşü sağlandı.

Yangınlar nedeniyle; 9 ilde 1.157 bina, 1.458 bağımsız bölüm incelenerek 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. Bilecik ve İzmir illerimizde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildi.

AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye; AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı. Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde; 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovan telef olduğu belirlendi.